Yunanistan 89-80 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | 12 Dev Adam Yunanistan'a mağlup oldu

Yunanistan 89-80 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | 12 Dev Adam Yunanistan'a mağlup oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası'nda Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan ay-yıldızlılar 89-80 mağlup ayrıldı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2022- 23:36