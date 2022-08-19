FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'a 89-80 yenildi.
OAKA Arena'da oynanan karşılaşmaya ay-yıldızlı ekip; Buğrahan Tuncer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sadık Emir Kabaca ve Alperen Şengün beşiyle başladı.
İlk periyotu 22-15 geride tamamlayan Türkiye, devreye 43-42 önde girdi.
Üçüncü çeyreği 69-63 üstünlükle geçen ay-yıldızlı ekip, karşılaşmayı 89-80 kaybetti.
Mücadelede Furkan Korkmaz 22, Cedi Osman 17, Alperen Şengün ile Şehmus Hazer 10'ar sayıyla oynadı.