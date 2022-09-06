Son dakika spor haberi: EuroBasket 2022 A Grubu'nda Belçika'yı 78-63 mağlup eden A Milli Basketbol Takımı'mızda başantrenör Ergin Ataman, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Ataman, "FIBA'nın kararı hakkında konuşmak istemiyorum. Gereken cevabı sahada verdik. En net, en kararlı duruşumuzu sergilediğimiz maç oldu." dedi.

EuroBasket 2022 A Grubu'nda mücadele eden 12 Dev Adam, gruptaki 4. maçında Belçika ile karşılaştı. Rakibini 78-63 mağlup eden milliler, 4. maçında 3. galibiyetini aldı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan başantrenör Ergin Ataman, "FIBA'nın kararı hakkında konuşmak istemiyorum. Gereken cevabı sahada verdik. En net, en kararlı duruşumuzu sergilediğimiz maç oldu. Takım olarak maçın başından itibaren bu şekilde oynadık. Bu sonuç bizi büyük ihtimalle final gruplarına çıkarır ama biz buna değil, öncelikle çarşamba günü oynayacağımız İspanya maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.