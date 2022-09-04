GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI - EUROBASKET 2022 📺 | Gürcistan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye, EuroBasket 2022'de 3. maçına çıkacak. Gürcistan ile karşılaşacak olan Milliler, kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Gürcistan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2022- 16:30