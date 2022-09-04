Anadolu Efes Fenerbahçe Beko CANLI | Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko CANLI | Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 15. TÜBAD Mehmet Baturalp turnuvası finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2022- 15:00 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022- 15:00