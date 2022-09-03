2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Karadağ, evinde Belçika ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karadağ 76-70'lik skorla kazandı. İşte detaylar...

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Karadağ, ikinci maçında Belçika'yı 76-70 yendi.

Şampiyonadaki ilk maçında Türkiye'ye yenilen Karadağ, grupta ilk galibiyetini elde etti. İlk maçında Gürcistan'ı mağlup eden Belçika ise ilk yenilgisini yaşadı.

Karadağ gruptaki üçüncü maçını yarın Bulgaristan, Belçika da İspanya ile yapacak.

MAÇIN NOTLARI

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

Karadağ: Perry 19, Popovic 5, Radovic 6, Radoncic, Dubljevic 21, Drobnjak 5, Mihailovic 14, Simonovic 6, Nikolic, Vuceljic

Belçika: Lecomte 10, De Zeeuw 6, Vanwijn 8, Bako 4, Obasohan 25, Gillet 6, Mwena 2, Tumba 6, Tabu, Libert 3

1. Periyot: 17-14

Devre: 37-32

3. Periyot: 68-50

Beş faulle çıkanlar: 31.53 Mihailovic, 38.15 Dubljevic (Karadağ)