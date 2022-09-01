TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI CANLI - EUROBASKET 2022 📺 | Türkiye - Karadağ basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye, EuroBasket 2022'de ilk maçına çıkacak. Karadağ ile karşılaşacak olan Milliler, kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Türkiye - Karadağ basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022- 15:30