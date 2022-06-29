Son dakika spor haberi: ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Adrien Moerman ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Anadolu Efes, son 4 sezondur takımda bulunan Adrien Moerman ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Adrien Moerman'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.