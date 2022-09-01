2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu ilk maçında İspanya ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Müsabakayı Matadorlar 114-87 kazandı ve gruba galibiyetle başladı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası, A Grubu'nda İspanya ile Bulgaristan arasında oynanan karşılaşmayla başladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te aynı ismi taşıyan salonda oynanan müsabakayı İspanya, 114-87 kazandı.

İspanya, gruptaki ikinci maçını 3 Eylül Cumartesi günü Gürcistan ile yapacak. Bulgaristan ise ikinci maçında aynı gün Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Erez Gurion (İsrail), Mihkel Manniste (Estonya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

İspanya: Brown 17, Jaime Fernandez 12, Arostegui 5, Willy Hernangomez 16, Juancho Hernangomez 13, Rudy Fernandez 14, Diaz 5, Parra 5, Pradilla 10, Garuba 10, Brizuela 7, Saiz

Bulgaristan: Dee Bost 6, Marinov 9, Alipiev, Stoilov 12, Vezenkov 26, Andrey Ivanov, Kostov 13, Pavlin Ivanov 16, Dimitrov 5, Yanev, Simeonov, Karamfilov

1. Periyot: 28-17

Devre: 57-35

3. Periyot: 89-66