2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası, A Grubu'nda İspanya ile Bulgaristan arasında oynanan karşılaşmayla başladı.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te aynı ismi taşıyan salonda oynanan müsabakayı İspanya, 114-87 kazandı.
İspanya, gruptaki ikinci maçını 3 Eylül Cumartesi günü Gürcistan ile yapacak. Bulgaristan ise ikinci maçında aynı gün Türkiye ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Tiflis Arena
Hakemler: Erez Gurion (İsrail), Mihkel Manniste (Estonya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)
İspanya: Brown 17, Jaime Fernandez 12, Arostegui 5, Willy Hernangomez 16, Juancho Hernangomez 13, Rudy Fernandez 14, Diaz 5, Parra 5, Pradilla 10, Garuba 10, Brizuela 7, Saiz
Bulgaristan: Dee Bost 6, Marinov 9, Alipiev, Stoilov 12, Vezenkov 26, Andrey Ivanov, Kostov 13, Pavlin Ivanov 16, Dimitrov 5, Yanev, Simeonov, Karamfilov
1. Periyot: 28-17
Devre: 57-35
3. Periyot: 89-66