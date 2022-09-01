12 Dev Adam, EuroBasket 2022'deki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan başantrenör Ergin Ataman, felaket bir basketbol oynadıklarını söyledi.

Ataman, "Bu akşamın tek olumlu tarafı şans eseri sonunda maçı kazanmamız oldu. Felaket bir basketbol oynadık. Uzunlarımızın oynadığı basketbol benim için utanç verici. Bu akşam Dubljevic ve diğer uzunlar karşısında bizim uzunların gösterdiği performans felaketti. Bu şekilde bir noktaya varamayacağımızı gördüm. Ama şans eseri, bir noktada hakem çok kritik bir hücum faul çaldı. Çalmayabilirdi de. Maçı hak ettik mi? Hayır. Bakacağız, kadromuz bu. Çok kötü basketbol oynadık bu akşam. Tüm Türkiye'den özür diliyorum. Turnuvaya galibiyetle başladık. Bulgaristan maçına bakacağız. Uzunlarımızdan performans alamazsak ileri gitmemiz çok zor." ifadelerini kullandı.