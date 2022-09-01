2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.
Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.
A Milli Basketbol Takımı'nın Karadağ'ı 72-68 yendiği grupta ilk maçların sonuçları şöyle:
İspanya-Bulgaristan: 114-87
Türkiye-Karadağ: 72-68
Belçika-Gürcistan: 79-76
Puan durumu
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda ilk maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|İspanya
|1
|1
|-
|114
|87
|2
|Türkiye
|1
|1
|-
|72
|68
|2
|Belçika
|1
|1
|-
|79
|76
|2
|Gürcistan
|1
|-
|1
|76
|79
|1
|Karadağ
|1
|-
|1
|68
|72
|1
|Bulgaristan
|1
|-
|1
|87
|114
|1
İkinci maçlar
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda 3 Eylül Cumartesi günü oynanacak ikinci maçların programı TSİ şöyle:
14.30 Karadağ-Belçika
17.15 Bulgaristan-Türkiye
20.00 Gürcistan-İspanya