Türkiye - Sırbistan CANLI İZLE (Türkiye - Sırbistan canlı skor)

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda heyecan devam ediyor. A Milli Basketbol Takım'ımız, Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.08.2022- 19:58 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022- 21:24