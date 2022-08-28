FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda heyecan devam ediyor. A Milli Basketbol Takım'ımız, Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. Maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
Türkiye 11-26 Sırbistan | İlk çeyrek sonucu
Türkiye 28-47 Sırbistan | İkinci yarı sonucu
Türkiye 50-63 Sırbistan | Üçüncü çeyrek oynanıyor...
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sırbistan - Türkiye maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 20:00'da başladı ve NTV'de canlı yayınlanıyor.
A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI:
10 Kasım: Türkiye-Belçika
13 Kasım: Sırbistan-Türkiye
24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya
27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye
A MİLLİ BASKETBOL TAKIM'ININ ADAY KADROSU
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ının aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.