A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın normal süresi 90-90 eşitlikle geçilirken, ay-yıldızlılar uzatmalarda 103-104 mağlup oldu.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Slovenya'ya normal süresi 90-90 biten maçta uzatma bölümü sonucunda 104-103 mağlup oldu. Milli takımda Furkan Korkmaz kaydettiği 33 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Slovenya'da Goran Dragic 28, Luka Doncic 23 sayıyla oynadı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Türkiye; Buğrahan Tuncer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sadık Kabaca, Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı. Slovenya'nın ilk 5'i ise Goran Dragic, Doncic, Zoran Dragic, Cancar ve Tobey'den oluştu. Karşılaşmaya iyi başlayan milli takım, hücumda Furkan Korkmaz'ın etkili oyunuyla ilk 4 dakikayı 12-9 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde kenardan gelen Alperen ve Onuralp ile hücumda etkili olan Türkiye, faul hakkı erken dolduğu için Slovenya'nın faul çizgisinden bulduğu sayılara engel olamadı. Milli takım, ilk periyodu 26-21 önde kapattı.

İkinci periyoda Prepelic'in skorer oyunuyla başlayan Slovenya, periyodun bitimine 7:34 kala skoru 29-29'a getirdi. Periyodun ilerleyen bölümlerinde oyundaki üstünlüğü ele alan Slovenya, Cancar'ın ilk yarının bitimine 2:49 kala bulduğu üç sayılık isabet ile farkı 6'ya çıkardı: 36-42. Periyodun son bölümünde aradaki farkı korumayı başaran Slovenya, soyunma odasına 46-40 önde girdi.

Üçüncü periyoda iki takım da hücumda etkili başladı. Milli takım, Cedi ve Furkan ile sayılar üretirken; Slovenya, Doncic ve Goran Dragic ile hücumda etkili oldu ve periyodun bitimine 4:48 kala gelen televizyon molasına milli takım, 55-58 geride girdi. Periyodun geri kalan bölümünde oyuna ağırlığını koyan Slovenya, Doncic ve Goran Dragic ile farkı açmaya başladı ve karar periyoduna 73-62 önde girdi.

Karar periyoduna iki takım da tutuk başladı. Periyodun ilk 4 dakikasında rakibinin sadece 2 sayı atmasına izin veren milli takım, Sertaç Şanlı'nın serbest atış isabetleriyle bitime 5:40 kala farkı 6'ya indirdi: 69-75. Milli takım mücadelenin bitimine 25 saniye kala Alperen Şengün'ün basket faulüyle farkı 3'e indirdi. Slovenya'nın hücumdaki top kaybının ardından Furkan Korkmaz'ın serbest atış isabetleriyle fark 10 saniye kala 1'e indi: 88-89. Dragic'in 2 serbest atıştan birinde isabet sağlamasının ardından son hücumda milli takım, Furkan Korkmaz ile isabeti buldu ve karşılaşma 90-90 ile uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde milli takım Furkan Korkmaz ile etkili olurken; Slovenya ise Goran Dragic ile sayılar buldu. Karşılaşmanın bitimine 18 saniye kala Goran Dragic, üç sayılık isabet ile takımını 104-103 öne geçirdi. Son pozisyonda sayıyı bulamayan milli takım, karşılaşmadan 104-103 mağlup ayrıldı.

DONCIC'E SİNAN ERDEM'DE YOĞUN İLGİ

Türkiye'nin Slovenya ile karşılaştığı hazırlık maçında Slovenya'nın en önemli oyuncusu Luka Doncic'e karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar, yoğun ilgi gösterdi. Isınma öncesinde kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen taraftarların isteğini geri çevirmeyen 23 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada sergilediği etkili performans ile ülkesinin maçı kazanmasında önemli pay sahibi oldu.

1. Periyot: 26-21

İlk yarı: 40-46

3. Periyot: 62-73

Normal Süre: 90-90

5 Faul: 43.50 Alperen Şengün (Türkiye), 34.12 Dimec (Slovenya)