FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahasında Sırbistan'a 79-72 mağlup olurken, müsabakanın ardından A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ve oyuncusu Furkan Korkmaz ile Sırbistan Milli Takımı Başantrenörü Svetislav Pesic ve oyuncusu Jagodic-Kuridza, düzenlenen basın toplantısına katıldılar.

Ergin Ataman, maçı iki bölümde analiz etmeleri gerektiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kötü başladık. Maçın başında Jokic'i bir türlü durduramadık. Her pota altı pozisyonunda sayı yedik. İçeri gelince Jokic'in dış atışlarını yedik. Hücumda da top kayıplarıyla bir türlü pozisyon yaratamadık. İkinci yarıda iki uzunla başladık, Jokic'in üzerine sürekli olarak ikili, üçlü sıkıştırma yaparak, pas kanallarını kapatarak oyunu hızlandırmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk, maça ortak olduk. Maçı kazanacak duruma da geldik ama son 3 dakika içinde, hakem düdüklerini inanılmaz buluyorum. Türk Milli Takımı'na büyük saygısızlık yaptılar. Umarım FIBA da bu maçın özellikle son periyodunu iyice inceler. Saçma sapan teknik fauller çalındı. Sürekli itiraz eden bir Sırbistan takımı. Bu maç çok zor bir maçtı. Avrupa şampiyonluğunun en büyük favorilerinden birisi. Biz ikinci yarıda çok iyi mücadele ettik. Bence bu mücadeleyi Avrupa Şampiyonası'na taşırsak daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bizi destekleyen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Maçın sonunda hakemler topu potaya attırmadılar. Belki Cedi'ye hücum fauller çalınabilir. Ama Amerikan futbolu oynar gibi oynayan bir Sırp takımı vardı. Önümüze bakacağız. Oyuncularımı ikinci yarıdaki mücadelelerinden dolayı kutluyorum."

"LARKIN BUNA ALIŞACAK"

Shane Larkin'in oyun kurucu pozisyonunda oynatılmasıyla ilgili deneyimli başantrenör, "Alışacak buna. Orada iki tane skorer forvetimiz var. Larkin bugün şanssızdı. Hücumda kendi atışlarını kaçırdı. Bazılarını atmadı, ekstra pas yapmaya çalıştı. O da bu sisteme alışacak. Burası farklı bir takım. Melih'ten iyi destek aldık benchten. Evet diğer oyuncularımız genç oyuncular. Rakibimiz deneyimli bir takım. Artık dinlendiremedik takımı. Larkin de yoruldu" diyerek sözlerini noktaladı.

FURKAN KORKMAZ: BUGÜNÜ UNUTUP AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA HAZIRLANMALIYIZ

A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Furkan Korkmaz, "Maçı ikinci yarıya bıraktık. Tabii ki taraftarın desteğiyle çok büyük bir geri dönüş yaptık ama sonlandıramadık. Biz bu işi profesyonel olarak yapıyoruz. Bugünü unutup Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmalıyız. Çok fazla zamanımız yok ama bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Bizim bunu başaracağımıza inanıyorum. Takım olarak ikinci yarı çok iyi mücadele ettik. Biraz dinlenip Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam edeceğiz" dedi.

PESIC: BÜYÜK BİR KARAKTER KOYDUK

Svetislav Pesic, önemli bir maç oynadıklarını ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini söylerken, "İlk 20 dakika Avrupa Şampiyonası'nda da oynamak istediğimiz oyunu sergiledik. İkinci yarıda hücumda biraz zorlandık, ritim kaybettik. Ritim kaybetmemizin sebebi de Türkiye'ydi. Sonunda geri gelerek büyük bir karakter koyduk. Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlandığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

JAGODIC-KURIDZA: HARİKA BİR İLK YARI GEÇİRDİK

Sırbistan'dan Jagodic-Kuridza ise şunları belirtti: "Harika bir ilk yarı geçirdik. Ancak ikinci yarının zor olacağını biliyorduk. Geri geldiler ve mücadele ettiler. Maçın sonunda karakter gösterdik ve kazandık. Çok mutluyuz."