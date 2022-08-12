Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı skorer oyun kurucu Ieva Pulvere'yi kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Ieva Pulvere'ye, 'Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin.' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine 2005-2006 sezonunda ülkesi Letonya'da Cesis takımında başlayan Pulvere, 2010-2011 Latjivas Üniversitesi'nde forma giydi. 2011-2012 sezonunda TTT Riga takımına transfer olan 32 yaşındaki basketbolcu, 2013-2014 sezonunda bir yıllık Kibirkstis-Tinche macerasının ardından yeniden TTT Riga'ya döndü ve burada 9 sezon oynadı.

Pulvere, geçen sezon takımı ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 16 maçta 11,9 sayı, 4,2 ribaunt, 3,2 asist ortalamaları ile oynadı.