FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda A Milli Basketbol Takımı'mız deplasmanda Letonya ile karşılaşıyor. Maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
Letonya 29-18 Türkiye | İlk çeyrek sonucu
Letonya 43-28 Türkiye (İkinci çeyrek oynanıyor)
LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Letonya - Türkiye maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 19:30'da başladı ve NTV'de canlı yayınlanıyor.
A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI:
28 Ağustos: Türkiye-Sırbistan
10 Kasım: Türkiye-Belçika
13 Kasım: Sırbistan-Türkiye
24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya
27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye
A MİLLİ BASKETBOL TAKIM'ININ ADAY KADROSU
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ının aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.