Letonya - Türkiye CANLI İZLE (Letonya - Türkiye canlı skor)

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda heyecan devam ediyor. A Milli Basketbol Takım'ımız, Letonya ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2022- 19:40 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022- 20:01