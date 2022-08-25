FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'nci Tur I Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Letonya'ya 111-85'lik skorla kaybetti.
Ay-yıldızlılar müsabakaya Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 56-47 geride tamamladı. Milli takımda Shane Larkin ile Cedi Osman 15'er, Ercan Osmani ve Şehmus Hazer 12'şer sayı kaydederken Furkan Korkmaz ise 10 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Letonya'da ise Kristaps Porzingis 22 sayıyla oynadı.
Milliler 2'nci Tur I Grubu'ndaki 2'nci maçında 28 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de Sırbistan ile karşılaşacak. Müsabaka, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Letonya 111-85 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) 12 Dev Adam Letonya'da kayıp!
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda heyecan oynanan maçlarla devam etti. A Milli Basketbol Takım'ımız, zorlu karşılaşmada Letonya ile kozlarını paylaştı. 12 Dev Adam, rakibine 111-85 kaybetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 25.08.2022- 21:13 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022- 21:30
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'nci Tur I Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Letonya'ya 111-85'lik skorla kaybetti.