Letonya - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Letonya - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda heyecan devam ediyor. A Milli Basketbol Takımı'mız, Letonya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2022- 10:49