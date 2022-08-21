NBA YENİ SEZON TAKVİMİ BELLİ OLDU! Yeni sezon ne zaman başlayacak? | NBA 2022-2023 sezonu maç tarihleri

Amerikan Profesyonel Bassketbol Ligi NBA'de 2022-2023 sezonu için gün sayan basketbolseverlere müjdeli haber geldi. YEni sezonun karşılaşmalarının tarihi belli olurken NBA Yeni sezon ne zaman başlayacak? | NBA 2022-2023 sezonu maç tarihleri konularını ve play-in, play-off ve final serisinin başlayacağı tarihleri haberimizde derledik.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi olarak bilinen National Basketball Association ya da kısa adıyla NBA'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Sporseverlerin heyecanla beklediği 2022-2023 sezonunda takvimin de belli olmasının ardından NBA Yeni sezon ne zaman başlayacak? | NBA 2022-2023 sezonu maç tarihleri konularını ve play-in, play-off ve final serisinin başlayacağı tarihleri derledik.

NBA 2022-2023 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NBA'de, 2022-2023'ün takvimine göre, yeni sezon 18 Ekim 2022'deki Philadelphia 76ers - Boston Celtics ve Los Angeles Lakers - Golden State Warriors karşılaşmalarıyla başlayacak.

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