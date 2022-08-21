NBA YENİ SEZON TAKVİMİ BELLİ OLDU! Yeni sezon ne zaman başlayacak? | NBA 2022-2023 sezonu maç tarihleri

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi olarak bilinen National Basketball Association ya da kısa adıyla NBA'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Sporseverlerin heyecanla beklediği 2022-2023 sezonunda takvimin de belli olmasının ardından NBA Yeni sezon ne zaman başlayacak? | NBA 2022-2023 sezonu maç tarihleri konularını ve play-in, play-off ve final serisinin başlayacağı tarihleri derledik.
NBA 2022-2023 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
NBA'de, 2022-2023'ün takvimine göre, yeni sezon 18 Ekim 2022'deki Philadelphia 76ers - Boston Celtics ve Los Angeles Lakers - Golden State Warriors karşılaşmalarıyla başlayacak.
NBA MAÇ 2022-2023 SEZONU MAÇ TAKVİMİ
- NBA'de normal sezon 9 Nisan'da sona erecek.
- 11-14 Nisan tarihleri arasında Play-in maçları oynanacak.
- 15 Nisan'dan itibaren Play-off'lar başlayacak.
- Amerikan Basketbol Ligi'nin final serisi ise 1 Haziran'da başlayacak.