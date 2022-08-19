Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'mız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası öncesinde Yunanistan ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Yunanistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
YUNANİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Yunanistan - Türkiye maçı 19 Ağustos Cuma günü saat 21:00'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Buğrahan Tuncer, James Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.