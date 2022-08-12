Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonas öncesinde A Milli Basketbol Takımı'mız, Slovenya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 16:08