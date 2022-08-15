Fenerbahçe Beko'da başantrenörü Dimitris Itoudis'in teknik ekibi belli oldu

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis'in teknik ekibinde görev yapacak isimler belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun teknik kadrosunda Stefanos Dedas ve Erdem Bilmen'in yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi. Ekipte kondisyoner Kostas Chatzichristos ve fizyoterapist Kosmas Kontogiannis de yer alacağı kaydedildi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 15:59