Galatasaray, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven için veda mesajı yayınladı.

Galatasaray resmi hesabından yapılan veda mesajında,

Kulübümüz altyapısında çok genç yaşta başladığı antrenörlük kariyerine 2018'den beri Kadın Basketbol A Takımımızın Başantrenörü olarak devam eden Efe Güven ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Galatasaray camiasında kazandığı kültür ve değerler ışığında yoluna devam edeceğine inandığımız Efe Güven'e bundan sonraki antrenörlük kariyerinde başarılar diliyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. ifadeleri yer aldı.