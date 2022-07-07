FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki Türk takımlarının rakipleri belli oldu!

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki Türk takımlarının rakipleri belli oldu!

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka ve eleme turlarından başlayacak olan Tofaş’ın rakipleri belli oldu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2022- 15:36