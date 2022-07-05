2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.
Milliler; Yunanistan, Letonya, Belçika, Sırbistan ve Büyük Britanya ile birlikte I Grubu'nda yer alıyor.
İŞTE MAÇ PROGRAMI
25 Ağustos 2022
Letonya - Türkiye
28 Ağustos 2022
Türkiye - Sırbistan
10 Kasım 2022
Türkiye - Belçika
13 Kasım 2022
Sırbistan - Türkiye
24 Şubat 2023
Türkiye - Letonya
27 Şubat 2023
Belçika - Türkiye
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın rakipleri belli oldu!— TBF (@TBF) July 5, 2022
İşte I Grubu'ndaki rakiplerimiz, oluşan puan durumu ve maç programımız 👉 pic.twitter.com/HqHFeZDRdN