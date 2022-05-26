Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2022- 15:30