Lacivert-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve formamızla pek çok şampiyonluk yaşayan James Anderson'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve formamızla pek çok şampiyonluk yaşayan @JA_Five'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz. #BenimYerimBurası pic.twitter.com/hfmf2CMdhU— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 17, 2022