Son dakika spor haberi: ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu James Anderson ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve formamızla pek çok şampiyonluk yaşayan James Anderson'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.