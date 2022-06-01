Anadolu Efes ve Galatasaray NEF final için dördüncü kez karşı karşıya geliyor

Anadolu Efes ve Galatasaray NEF final için dördüncü kez karşı karşıya geliyor

ING Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final heyecanı devam ediyor. Seride 2-1 önde olan Anadolu Efes, Galatasaray NEF ile bir dördüncü kez karşılaşacak. Euroleague Şampiyonu Anadolu Efes'i sahasında ağırlayacak olan Galatasaray NEF seriyi 5. maça götürmek isteyecek. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2022- 11:27