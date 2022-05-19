THY EuroLeague Final Four maçında Anadolu Efes, Yunan temsilcisi Oliympiakos ile karşılaştı. Temsilcimiz, Yunan ekibini 77-74'lük skorla devirdi ve finale çıktı. Karşılaşmanın ardından konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Olympiakos geri döndü. Çok zor bir maçtı. Şampiyonluğa kaldı 1." dedi. İşte detaylar...

Anadolu Efes'te Ergin Ataman, THY EuroLeague'de Olympiakos'u 77-74 yenip finale kalmalarını değerlendirdi.

Tecrübeli hoca, "Öncelikle iyi dostum Bartzokas'ı tebrik ederim. Çok şanssızdı. Olympiakos'u tebrik ediyorum. 15 bin kişi neredeyse buradaydı. Onlar kuvvetli bir kulüp. Maç çok inişli çıkışlıydı. İyi başlamadık ama ikinci yarıda kontrolü aldık. 11-12 sayı öne geçtik. Sonlarda Larkin dizinde bir sorun yaşadı. Micic çok zorlandı. Olympiakos geri döndü. Çok zor bir maçtı. Şampiyonluğa kaldı 1." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Ergin Ataman, "Mutluluğumu Türkiye'yle paylaşmak istiyorum. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı! Bir bayram da burada yaşıyoruz. Zor bir maçtı. Maça kötü başladık. Olympiakos sert ve iyi savunmaya başladı. İkinci yarıda kontrolü aldık. Çok yorulduk. Larkin'in 6-7 dakika kramp girdi ayağına. Gireceğini söyledi ama maçın başındaki müthiş performansını gösteremedi. Micic yoruldu. Bryant harika oynadı. Çok sayıda faul atışına gitti Olympiakos. Buradan bu galibiyetle ayrılmak... Ancak şampiyon bir takım böyle bir atmosferden galibiyetle ayrılabilirdi." diye konuştu.

"İlk kez bir Final Four'da böyle bir atmosfer gördüm." diyen başarılı koç, "Belgrad'da değil de Pire'de oynadık sanki. 1 maç kaldı. 21 Mayıs'ta şampiyonluk maçı. En iyi şekilde oynayacağız. Şans bize güldü ama maçı hak ettik." değerlendirmesini yaptı.

Ergin Ataman, son olarak, "Larkin çok yoruldu. Baldırına kramp girdikten sonra adamını geçememeye başladı. O yüzden son topta Micic'i planladık. Son 5-6 saniyede hücum edip beraberliği almak istedik bir kere. Micic'e oyunu okumasını istedim. Ben potaya atak et diyorum hep, o şut atıyor. Yine şut attı, soktu. Basketbol oyunu bu. Maçın ikinci yarısında çok iyi savunma yaptık. Bu şekilde kazandık." açıklamasını yaptı.