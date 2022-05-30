NBA Doğu Konferansı finali yedinci maçında Miami Heat'i 100-96 yenen Boston Celtics adını finale yazdırdı. 2010 yılından sonra ilk kez konferans şampiyonu olan Celtics, NBA finalinde Golden State Warriors'un rakibi oldu.
Celtic'in yıldız oyuncusu Jayson Tatum 26 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle oynadığı gecenin ardından konferans finallerinin MVP ödülünü aldı. Karşılaşmada Jaylen Brown ve Marcus Smart 24'er sayıyla galibiyet katkı verdi.
NBA'de finalin adı belli oldu! Golden State Warriors ile Boston Celtics karşı karşıya gelecek
NBA'de Golden State Warriors'un rakibi belli oldu. Doğu Konferansı finali yedinci maçında Miami Heat'i 100-96 yenen Boston Celtics Warriors'un finali belli oldu.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 30.05.2022- 10:20
NBA Doğu Konferansı finali yedinci maçında Miami Heat'i 100-96 yenen Boston Celtics adını finale yazdırdı. 2010 yılından sonra ilk kez konferans şampiyonu olan Celtics, NBA finalinde Golden State Warriors'un rakibi oldu.