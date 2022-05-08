ING Basketbol Ligi'nde evinde Gaziantep Basketbol ile karşılaşan Frutti Extra Bursaspor, son saniyede Dudzinski'nin kaydettiği basket ile mücadeleyi 85-82 kazandı.
Maç sonunda soyunma odasından çektiği videoyu paylaşan Frutti Extra Bursaspor, izleyenleri gülümsetti.
Down Sendromlu bir taraftarını soyunma odasında ağırlayan ev sahibi ekipte sporcular ile taraftar galibiyeti doyasıya kutladı.
Özel misafirimiz maç sonunda takımımızın sevincine renk kattı💚 pic.twitter.com/jDFBB8pAmi— Frutti Extra Bursaspor (@BsBasketbol) May 7, 2022