Frutti Extra Bursaspor'dan Gaziantep Basketbol maçı sonrası gülümseten soyunma odası paylaşımı!

ING Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya gelen Frutti Extra Bursaspor, son saniyede gelen basket ile kazandığı karşılaşmanın ardından soyunma odasından görüntüler paylaştı. Sporcuların yanına aldıkları özel misafir ile galibiyeti kutlayan yeşil-beyazlı ekibin o görüntüleri beğeni topladı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 12:51