Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final maçında Darüşşafaka evinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka öncesi basketbolseverler, maçın yayın saatini ve karşılaşmanın yayınlanacak kanalını merak ediyor. Peki, Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2022- 11:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022- 11:54