Real Madrid'de Pablo Laso kalp krizi geçirdi!
Son dakika spor haberi: Real Madrid, basketbol takımı başantrenörü Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiğini açıkladı.
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Yayın Tarihi: 05.06.2022- 16:14 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022- 17:42
Kulüpten yapılan açıklamada; Laso'nun sabahın erken saatlerinden miyokard enfarktüsü (kalp krizi) geçirdiği ve derhal La Moraleja Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldığını açıkladı.
Marca'nın edindiği bilgilere göre Laso'nun durumu stabil ancak ciddiyetini koruyor.