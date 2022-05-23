NBA'de Warriors finale 1 maç uzaklıkta!

Serinin 3. maçında da galip gelen Warriors, finale 1 maç uzakta. Doncic'in etkili performansı Mavericks'e galibiyeti getirmezken, Warriors'un allstar oyun kurucusu Curry takımının en etkili ismi oldu ve Golden State'in seride 3. galibiyeti almasına büyük katkıda bulundu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 09:31