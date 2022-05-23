Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final son karşılaşması yarın İstanbul'da oynanacak. Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka, Süper Lig yarı finali için karşı karşıya geliyor, seride eşitlik bozuluyor.

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçını kazanan ekip yarı finalde Galatasaray Nef'in rakibi olacak.

Eşleşmede 11 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanan ilk maçı Anadolu Efes 90-66, 13 Mayıs Cuma günkü İzmir'deki müsabakayı ise Pınar Karşıyaka 79-73 kazanmıştı. Normal takvime göre 15 Mayıs Pazar oynanması gereken üçüncü karşılaşma Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu elde ettiği Dörtlü Final müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.