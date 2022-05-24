ING Basketbol Ligi yarı final karşılaşmalarında ilk olarak Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka mcüadele edecek. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka karşılaşmasının detaylarını araştırmaya devam ederken; 'Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçına dair merak edilenler haberimizde...
FENERBAHÇE BEKO - DARÜŞŞAFAKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka karşılaşması Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 24 Mayıs Salı günü saat 21.00'de başlayacak ve mücadele Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
FİNAL MÜCADELESİ
Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.
Darüşşafaka ise Gaziantep Basketbol'u geçerek yarı finale yükselmişti.
FENERBAHÇE BEKO - DARÜŞŞAFAKA MAÇI BİLET FİYATLARI
Bilet fiyatları:
- Saha içi A-D-G sıraları: ₺700
- Saha içi B-E-H sıraları: ₺600
- Saha içi C-F-J sıraları: ₺500
- Localar: ₺325
- 346 (Açık Loca): ₺275
- Kategori 1: ₺200
- Sky Lounge: ₺160
- Kategori 2: ₺140
- Kategori 3: ₺120
- Kategori 4: ₺100
- Kategori 5: ₺60
- Kategori 6: ₺55
- Kategori 7: ₺36
- Öğrenci Tribünü: ₺18