ING Basketbol Ligi yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçına dair merak edilenler...

ING Basketbol Ligi yarı final karşılaşmalarında ilk olarak Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka mcüadele edecek. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka karşılaşmasının detaylarını araştırmaya devam ederken; 'Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçına dair merak edilenler haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - DARÜŞŞAFAKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka karşılaşması Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 24 Mayıs Salı günü saat 21.00'de başlayacak ve mücadele Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

FİNAL MÜCADELESİ

Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Darüşşafaka ise Gaziantep Basketbol'u geçerek yarı finale yükselmişti.

FENERBAHÇE BEKO - DARÜŞŞAFAKA MAÇI BİLET FİYATLARI

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