ING Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.
Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor ile kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler, Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko maçını merakla bekliyor. Peki, Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko maçına dair tüm detaylar...
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 12:09
Sporseverler, Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe maçını merakla bekliyor. Peki, Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İlk maçın Fenerbahçe Beko'nun 100-87 galibiyetiyle sonuçlanan müsabakanın 2 maçı, 17 Mayıs Salı günü, saat 20.30'da başlayacak.
Mücadele, Tivibu Spor 2'den naklen ekranlara gelecek.