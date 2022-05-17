Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor ile kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler, Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko maçını merakla bekliyor. Peki, Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko maçına dair tüm detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 12:09