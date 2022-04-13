Dallas Mavericks'ten yapılan açıklamada, sağlık kontrolüne giren Slovenyalı oyuncunun sol baldırında zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Doncic'in sahalara dönüş tarihinin henüz belli olmadığı ve tedavisinde yaşanan gelişmelerin paylaşılacağı da vurgulandı.

NBA'deki tek şampiyonluğuna 2011 yılında ulaşan Dallas Mavericks, play-off turunda Utah Jazz'la ilk maçına 16 Nisan'da çıkacak.

Dallas Mavericks ile San Antonio Spurs arasında oynanan normal sezonun son maçında sakatlanan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 28,4 sayı, 9,1 ribaunt ve 8,7 asist ortalamasıyla takımının play-off'lara kalmasında başrolü oynadı.