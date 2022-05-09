NBA'de Philadelphia 76ers Doğu Konferansı playoff yarı finali serisinin 3. maçında Miami Heat'i 99-79 mağlup ettiği mücadelede Joel Embiid‘in sakatlık raporlama kurallarını ihlal etmesinden ötürü açıklamalara göre 50.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Philadelphia 76ers, Miami Heat'e karşı oynadığı serinin üçüncü maçı sonrası sakatlık raporlama kuralını ihlalden para cezasına çarptırıldı!

NBA Doğu Konferansı playoff yarı finallerinde Philadelphia 76ers, Miami Heat'e karşı 99-79 galip geldiği maçtan önce Joel Embiid'in sakatlık raporlama kurallarını ihlal etmesinden ötürü açıklamalara göre 50.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

NBA, 76ers'ın yıldız uzununun maça katılım durumunun doğru ve zamanında açıklamadığını belirtirken Embiid, maça yarım saat kala durumu sakat haldeyken şüpheli hale getirildi ve başlangıç kadrosu belirtilene kadar bu durum böyle devam etti.

Benzer cezanın Devin Booker'ın New Orleans Pelicans serisinde altıncı maçta oynamadan önce sakatlık listesinde olmasına rağmen oynatılmasından ötürü Phoenix Suns'a da kesilmişti.

Miami ve Philadelphia serinin dördüncü maçında tekrar karşı karşıya gelecek. Seride Miami 2-1 önde bulunuyor. Joel Embiid, Toronto Raptors serisinde sağ başparmak bağ yaralanması ve yüzünde darbeye ba