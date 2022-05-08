NBA'de play-off heyecanı devam ediyor! Milwaukee Bucks - Boston Celtics ve Golden State Warriors - Memphis Grizzlies maçlarından öne çıkanlar

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler gece 2 mücadele takip etti. Milwaukee Bucks - Boston Celtics serisinin 3. maçı inanılmaz bir sonla biterken Golden State Warriors - Memphis Grizzlies serisinin üçüncü maçında Ja Morant şoku yaşandı. İşte öne çıkan detaylar...

NBA play-offlarında bu gece Doğu ve Batı Konferansı'nda birer maç oynandı.

Golden State Warriors, serinin üçüncü maçında Memphis Grizzlies'i 142-112 yenerek durumu 2-1'e getirdi. 6 oyuncusu çift haneli sayı üreten Warriors'ta Stephen Curry 30 sayı 6 asistle; Jordan Poole 27 sayıyla; Klay Thompson 21 sayıyla, Kuminga 18; Wiggins 17, Otto Porter ise 13 sayıyla oynadı.

Grizzlies'de 34 sayı, 7 asist ve 3 ribauntla oynayan genç yıldız Ja Morant 4. çeyrekte dizinden sakatlanarak maçı terk etmek zorunda kaldı. Morant'in sakatlık pozisyonunda Jordan Poole'un dizine eliyle müdahalesi tartışmalara sebep oldu.

Ja Morant pozisyonun videosuna 'Kodu kır' şeklinde yorum yaparken Jordan Poole ise maçın ardından basın toplantısında 'Bilerek yapmadım. Topa uzanmaya çalışıyordum. Asla öyle bir oyuncu değilim. Umarım Ja sonraki maça sağlıklı şekilde geri döner' diye konuştu.

Boston saliselerle kaybetti, Bucks öne geçti

Doğu Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Milwaukee Bucks evinde Boston Celtics'i 103-101 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Son anları büyük heyecana sahne olan maçta Al Horford'u son saniye isabeti, top elinden çıkarken sürenin bitmesi sebebiyle geçerli olmadı ve maçı Bucks kazandı.

Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo 42 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle yıldızlaştı. Jrue Holiday de 25 sayı 7 ribauntla oynadı.

Celtics'te ise Jaylen Brown 27 sayı 12 ribaunt; Al Horford 22 sayı 16 ribaunt ve 5 asist ile oynadı.

NBA play-offlarında son durum şu şekilde:

Batı Konferansı

Phoenix Suns 2-1 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 2-1 Memphis Grizzlies

Doğu Konferansı

Miami Heat 2-1 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 2-1 Boston Celtics