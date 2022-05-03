Bursaspor final yolunda | Andorra - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bursaspor final yolunda | Andorra - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eurocup'ta önce Partizan daha sonra Cedevita'yı deplasmanda mağlup ederek yarı finale yükselen Frutti Extra Bursaspor bu turda ise İspanyol ekibi Andorra'ya konuk olacak. Peki, Andorra-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022- 17:30