Bursaspor final yolunda | Andorra - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Eurocup'ta önce Partizan daha sonra Cedevita'yı deplasmanda mağlup ederek yarı finale yükselen Frutti Extra Bursaspor bu turda ise İspanyol ekibi Andorra'ya konuk olacak. Peki, Andorra-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022- 17:30
Avrupa'daki ikinci sezonunda ilk kez play-off'a yükselen ve deplasmanda 2 tur atlayıp yarı finale çıkmayı başaran Potanın Timsahları, bu akşam Andorra'da TSİ 21.00'de final vizesi arayacak. Bu dev mücadeleyi TRT Spor Yıldız naklen verecek.
Ayrıca, bu karşılaşmayı yayıncı kuruluş S Sport-2 de canlı olarak ekrana gelecek.
Bursaspor, Son 16 Turu'nda Sırbistan deplasmanında Partizan'ı uzatmada 103-95, geçen hafta da Cedevita'yı Slovenya'da 85-83 yenerek, kupada adını son 4 takım arasında yazdırmıştı.
KAZANIRSA FİNAL MAÇI DA DEPLASMANDA
Avrupa'da tarih yazan Frutti Extra Bursaspor, Mora Banc Andorra'yı da deplasmanda elerse, finalde; Valencia- Virtus Bologna maçının galibiyle, yine tek maç şeklinde deplasmanda karşılaşacak. Final maçı, 11 Mayıs'ta oynanacak.