Turkish Airlines EuroLeague'de (THY Avrupa Ligi) play-off serisinin 4. maçında Anadolu Efes,Olimpia Milano'yu ağırladı ve sahadan 75-70'lik galibiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlılarda başantrenör Ergin Ataman, Final-Four'a kalınmasının ardından konuştu. Ataman, "Bu takım bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Final Four'a kalınan Olimpia Milano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ataman, "Öncelikle benim en iyi arkadaşım Ettore Messina'ya tebriklerimi iletiyorum. Çok iyi bir seri oldu. İnanılmaz 4 maç oynadık. Onlara karşı oynamak, kazanmak hiç kolay değildi. Seyirci inanılmaz bir atmosfer yarattı. Takımımın performansından ötürü mutluyum. Bu takım bunu hak ediyor. Önümüzde 2 maç daha var." dedi.