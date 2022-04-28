Anadolu Efes Olimpia Milano maçı sonrası Ergin Ataman: Bu takım bunu hak ediyor
Turkish Airlines EuroLeague'de (THY Avrupa Ligi) play-off serisinin 4. maçında Anadolu Efes,Olimpia Milano'yu ağırladı ve sahadan 75-70'lik galibiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlılarda başantrenör Ergin Ataman, Final-Four'a kalınmasının ardından konuştu. Ataman, "Bu takım bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.
Ataman, "Öncelikle benim en iyi arkadaşım Ettore Messina'ya tebriklerimi iletiyorum. Çok iyi bir seri oldu. İnanılmaz 4 maç oynadık. Onlara karşı oynamak, kazanmak hiç kolay değildi. Seyirci inanılmaz bir atmosfer yarattı. Takımımın performansından ötürü mutluyum. Bu takım bunu hak ediyor. Önümüzde 2 maç daha var." dedi.