THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 77-65 yenerek seride 2-1 öne geçen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Larkin'in son bölümdeki performansıyla maçı kazandıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ataman, taraftara verdiği destek için teşekkür ederek, "İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. İtalya'daki maçtan sonra buradaki taraftarın üç katı İstanbul'da olacak demiştim ve bu desteği gördük. Maç boyunca bizi ayakta tuttular, savunma sertliğimizi yukarı çıkardılar. Bu taraftarın önünde şampiyona gibi oynayan Larkin'in performansını ortaya çıkardılar. Maç boyunca normalde soktuğumuz şutları sokamadık, Larkin performansını hücumda iyi gösterdi. Hücumda her zamanki gibi değildik, savunmada serttik ama son bölümde Milano fazla hücum ribaundu aldı. İyi bir performans sergiledik. Son çeyrekte şampiyon gibi oynayan Larkin maçı koparmasını bildi. Milano'yu da tebrik ediyorum, tam bir play-off maçıydı. Milano takımının sert ve kararlı buraya geleceğini biliyorduk." ifadelerini kullandı.

"Bu seride istediğimiz oyunu oynayamadık." sözlerini kullanan Ergin Ataman, "Milano bizi oynatmıyor, hücumda rahat sayı bulamıyoruz. Biraz daha oyuncularımın rahat bir şekilde hücum performansını vermelerini bekliyorum. Larkin'in son 5-6 dakikadaki performansı bize maçı kazandırdı ama takım halinde müthiş savunma yaptık. Ribaundlardan seken toplar dışında kolay sayı imkanı vermedik. Perşembe günü yine savunma sertliğini sahaya yansıtmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

AX Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina ise, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, bugünkü maçı hak ettiler. Momentum bizdeydi ama son saniyelerde çok kötü şutlar kullandık. Efes özellikle Micic gibi oyuncularıyla son saniyede attığı basketlerle maçı yakaladı. Şu an durum 2-1 ama önümüzdeki maça bakacağız. Çok daha iyi bir oyun oynamalıyız, biraz daha yüzdeli şutlar bulmamız gerek. Datome'nin perşembe günü oynayıp oynamayacağıyla ilgili ise yarınki idmana bakacağız." diye konuştu.