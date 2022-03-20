NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konfensı'nda play-off mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, herhangi bir iddiası kalmayan Detroit Pistons'ı 113-109 mağlup etti.

Ev sahibi Cavaliers'ta Darius Garland 24 sayı, 12 asist, Kevin Love 14 sayı, 10 ribaunt, Evan Mobley de 12 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı. Kenardan oyuna giren Cedi Osman ise 16 sayı, 5 ribaunt, 2 asist üretti.



Pistons'ta 40 sayı kaydeden Jerami Grant, kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı. Saddiq Bey de 20 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı