Turkish Airlines EuroLeague Play-Off üçüncü maçında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu 77-65 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın Final Four'a yükseleceği seride 4'üncü maç, 28 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekibin başantrenörü Ergin Ataman, şu ilk 5 ile çıktı: Larkin, Micic, Bryant, Moerman, Pleiss. Deplasman ekibinin başantrenörü Ettore Messina ise Rodriguez, Shields, Hall, Bentil, Hines ilk 5'iyle parkede yer aldı. Micic ve Pleiss'ın hücumdaki etkili oyunuyla maça start veren Anadolu Efes, televizyon molasına 15-11'lik üstünlükle girdi. Periyodun kalan bölümünde farkı artıran ev sahibi ekip, periyodu 8 sayı farkla önde tamamladı: 25-17.



İkinci periyotta Grant'in üçlük çizgisinin gerisinden kaydettiği iki basket ile yeniden oyuna dahil olan Olimpia Milano, televizyon molasına girilirken farkı 3'e kadar indirdi: 29-26. Savunmada sertliğini artıran ve hücumda da isabetli oynayan Anadolu Efes farkı 12'ye kadar çıkartsa da, Olimpia Milano hücumda üst üste kaydettiği basketlerle bir kez daha oyuna dahil oldu. Anadolu Efes soyunma odasına 42-35'lik üstünlükle gitti.



Üçüncü periyotta oyunun üstünlüğünü eline alan deplasman ekibi, periyodun bitimine 30 saniye kala farkı 1 sayıya (57-56) indirirken, Bryant'ın iki sayılık basketiyle Anadolu Efes maçın final periyoduna 59-56 önde girdi.



Karşılaşmanın son periyoduna da üçüncü periyottaki etkili oyunuyla başlayan Olimpia Milano, 33'üncü dakikada öne geçti: 59-60. Larkin ve Micic'in maçın son bölümünde hücumda devreye girmesiyle yeniden farkı açan ev sahibi ekip, müsabakanın bitimine 1 dakika kala farkı 9'a yükseltti: 74-65. Anadolu Efes, müsabakayı 77-65 kazanarak seride 2-1 öne geçti.