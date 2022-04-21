Turkish Airlines EuroLeague'de (THY Avrupa Ligi) temsilcimiz Anadolu Efes, play-off serisinin ikinci maçında Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Lacivert-beyazlı takım bu maçı kazanarak seride farkı 2-0'a getirmek istiyor. Seride ilk maçı temsilcimiz 48-64 kazanmıştı. Olimpia Milano-Anadolu Efes maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında İtalya ekibi Olimpia Milan'a konuk oluyor. Serinin ilk maçını temsilcimiz Anadolu Efes 64-48 kazanmıştı.

CANLI SKOR

1. çeyrek sonucu: Olimpia Milano 19-17 Anadolu Efes

2. çeyrek oynanıyor: Olimpia Milano 27-33 Anadolu Efes

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OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanan Olimpia Milano - Anadolu Efes karşılaşması, 21 Nisan Perşembe günü TSİ 21.30'da başladı. Müsabaka, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 763. MAÇ

Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 763. maçına çıkıyor.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 762 müsabakada 434 galibiyet ve 328 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 515. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 513 karşılaşmada 277 galibiyet elde etti, 237 kez rakiplerine mağlup oldu.

İKİ TAKIM ARASINDA 36. RANDEVU

Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında 36. kez karşı karşıya geliyor.

Avrupa organizasyonlarında iki takım arasında yapılan 35 maçın 22'sini lacivert-beyazlı ekip, 13'ünü ise AX Armani Exchange Milan kazandı.