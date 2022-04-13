Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 23. hafta erteleme maçında deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Maccabi Playtika Tel Aviv 21-21 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek sonucu)
Maccabi Playtika Tel Aviv 45-43 Fenerbahçe Beko (İkinci çeyrek sonucu)
Maccabi Playtika Tel Aviv 66-62 Fenerbahçe Beko (Üçüncü çeyrek sonucu)
Maccabi Playtika Tel Aviv 69-69 Fenerbahçe Beko (Dördüncü çeyrek oynanıyor)
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşma, TSİ 19.30'da başladı. Müsabaka beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.
Play-off'a kalma şansı bulunmayan Fenerbahçe Beko, 10 galibiyet ve 17 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.
Play-off oynama hakkı elde eden Maccabi Playtika Tel Aviv ise 16 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 5. basamakta bulunuyor.
Bu mücadeleyi İsrail temsilcisinin kazanması halinde, Anadolu Efes'in rakibi İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan olacak. Fenerbahçe Beko'nun sahadan galip ayrılması durumunda ise lacivert-beyazlı takım İspanya ekibi Real Madrid ile eşleşecek.