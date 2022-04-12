Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörünün 14 Nisan Perşembe günü açıklanacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Takımı'mızın yeni başantrenörünün açıklanacağı imza töreni, 14 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecektir." ifadesi kullanıldı.
TBF'nin, ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague takımlarından Anadolu Efes'i çalıştıran Ergin Ataman'ı takımın başına getirdiği öğrenildi.
A Milli Takım'da 2020'de göreve getirilen başantrenör Orhun Ene ile 4 Nisan'da yollar ayrılmıştı.