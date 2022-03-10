NBA'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, LeBron James'in kadroya döndüğü ve uzatmaya giden maçta Los Angeles Lakers'ı 139-130 yendi. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 39 dakika 54 saniye süre aldığı maçı 21 sayıyla tamamladı ve kariyer rekoru kırdı.



Maçın normal süresinin son saniyelerinde Los Angeles Lakers, maçı bitirecek fırsatı bulsa da, içeri kat eden LeBron James, pota yerine çizgi dışındaki Carmelo Anthony'yi düşündü. Bu oyuncunun üç sayılık atışı isabet sağlayamadı ve maçın normal süresi 120-120 sona erdi. Houston, rakibi karşısında son periyotta bir ara 13-0'lık bir seri yakalarken; bu bölümde de rakip potaya 19 sayı bıraktı ve maçtan da 139-130 galip ayrıldı.



Lakers'ta dizindeki sakatlık nedeniyle takımını bir maç yalnız bırakan LeBron James maçı 23 sayı, 14 ribaunt ve 12 asistle tamamladı. Lakers'ta Russell Westbrook kaydettiği 30 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Westbrook ayrıca 8 ribaunt aldı, 6 da asist yaptı.



Ev sahibi Houston Rockets'ta maça ilk beşte başlayan ve 38 dakika 10 saniye süre alan Jalen Green, 32 sayıyla takımının en skorer ismi oldu ve galibiyete önemli katkı yaptı.



Houston'da maça ilk beşte başlayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise 39 dakika 54 saniyeyle takımında bir saniye farkla en çok süre alan ikinci oyuncu oldu. Alperen Şengün kaydettiği 21 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Alperen şengün ayrıca 14 ribaunt'luk performansıyla da galibiyetin mimarlarından oldu.