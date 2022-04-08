THY EuroLeague'de Anadolu Efes, sezonun son maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Daha önce son 8 takım arasına kalmayı garantileyen temsilcimiz, deplasmanda Kızılyıldız'a 93-85'lik skorla mağlup oldu.

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, sezonun son maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Daha önce son 8 takım arasına kalmayı garantileyen temsilcimiz, deplasmanda Kızılyıldız'a 93-85'lik skorla mağlup oldu.

Anadolu Efes'in rakibi 13 Nisan'da oynanacak olan Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçının ardından belli olacak. Fenerbahçe Beko kazanırsa Anadolu Efes'in son 8'deki rakibi Real Madrid olacak. Maccabi kazanırsa Anadolu Efes Olimpia Milano'nun rakibi olacak.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 21-29 Anadolu Efes

2. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 40-40 Anadolu Efes

3. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 65-62 Anadolu Efes

MAÇ SONUCU: Kızılyıldız 93-85 Anadolu Efes

AVRUPA'DA 761. MAÇ

Anadolu Efes, Kızılyıldız mts müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 761. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında daha önce çıktığı 760 müsabakada 433 galibiyet ve 327 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 513. maçını oynadı. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda daha önce çıktığı 512 karşılaşmada 276 galibiyet elde etti, 236 kez rakiplerine mağlup oldu.