Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Golden State'i 126-114 mağlup ederek 4 maç sonra kazandı. Ev sahibi takımın süperstar oyuncusu LeBron James, attığı 56 sayıyla bu sezon en çok sayı attığı maçı oynadı ve galibiyette başrol oynadı.

NBA'de normal sezona altı maçla devam edildi. Ligde oynadığı son dört maçtan yenilgiyle ayrılan Lakers, sahasında Golden State Warriors'ı ağırladı.

Üçüncü periyotta 12 sayı geri düşmesine rağmen Lakers, LeBron James'in etkili oyunuyla yenilgi serisini sonlandırdı ve rakibini 126-114 yenerek bu sezonki 28. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte 56 sayı ve 10 ribauntla double double yapan LeBron James, bu sezon en çok sayı attığı maçı oynarken ESPN verilerine göre James, NBA tarihinde 55 sayı ve 10 ribaunt barajını bir maçta geçen en yaşlı oyuncu oldu.

37 yaşındaki oyuncu ayrıca, Shaquille O'Neal'dan sonra bir maçta 55 sayı ve 10 ribaunt istatistiklerini yakalayan ilk Lakers oyuncusu unvanını da elde etti.

Lakers'ta Anthony Davis'in yokluğunda Russell Westbrook 20, Carmelo Anthony ise 14 sayıyla oynadı.

Bu sezonki 21. yenilgisini alan Warriors'ta Stephen Curry, 30 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Klay Thompson 7, Jordan Poole 23 sayı kaydetti.

PHILADELPHIA'NIN SERİSİNİ MIAMI HEAT BİTİRDİ

Doğu Konferansı lideri Miami Heat ve konferans ikincisi Philadelphia 76ers'ın karşı karşıya geldi maçta Miami Heat, rakibini 99-82 mağlup etti.

5 maç aradan sonra sahadan yenilgiyle ayrılan Philadelphia'da James Harden forma giymezken takımın diğe yıldızı Joel Embiid 22 sayı ve 15 ribauntla double double yaptı.

Konuk ekipte Furkan Korkmaz, 22 dakika süre alırken 2 sayı ve 4 ribauntla oynadı. Philadelphia'da Tobias Harris 16, Tyrese Maxey 17 sayı kaydetti.

Bu sezonki 43. galibiyetini alan Miami Heat'te ise Tyler Hero ve Jimmy Butler 21 sayıyla oynadı. Ev sahibi takımda Caleb Martin 14, Gabe Vincent ise 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Miami'de Ömer Faruk Yurtseven 1 ribauntla maçı tamamladı.

NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle:

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 114-113

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 123-117

Memphis Grizzlies-Orlando Magic124-96

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 135-121